Зеленський ввів санкції проти Росбанку, Центрвиборчкому та низки російських партій

Президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції Ради національної безпеки та оборони проти 40 фізичних та 382 юридичних осіб.

Указом № 235/2023 санкції накладено на 25 громадян росії, чотирьох громадян Швейцарії, двох громадян Ірану, одну особу з невстановленим громадянством та на вісьмох громадян Республіки Малі. У списку члени родини російського олігарха Володимира Потаніна. Серед громадян Малі президент гуманітарної комісії Бюро регіональної адміністрації та управління Кідаль Ахмед Аг Альбачар, заступник керівника персоналу регіональної координації Оперативного механізму координації в Гао Махрі Сіді Амар Бен Даха, депутат парламенту Мохамед Улд Маталі та шейх Мохамед Усман Аг Мохамедун.

Санкції проти громадян Малі запроваджено до 31 серпня поточного року. Вони блокують активи і призупиняють видачу віз. На решту 32 особи санкції накладено на 10 років. Вони передбачають повне припинення торговельних операцій, анулювання ліцензій і договорів, заборону на участь у приватизації та придбанні землі в Україні.

Також відповідно до цього указу під санкції потрапили 60 юридичних осіб — серед них «Авіакомпанія Далекосхідна КСМ», Росбанк, Центральна виборча комісія рф, Завод Тула, партії «Нові люди», ЛДПР, «Справедлива Росія — Патріоти — За правду», Комуністична партія. Окрім цього, до списку включили юросіб, які зареєстровані у Франції, Швейцарії, Тайвані, Німеччині та Вірменії.

Указом № 236/2023 санкції накладено на 322 російські компанії, більшість з яких — підприємства радіоелектроніки та зв’язку. Санкції проти них запроваджено на 10 років.