Зеленський підписав закон про «деколонізацію» — він забороняє географічні назви, повʼязані з росією

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 7253, який передбачає заборону присвоювати географічним обʼєктам в Україні назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують росію.

Ідеться також про заборону використовувати в назвах російські визначні, памʼятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн.

Що саме підпадає під деколонізацію:

символіка рф у всіх історичних формах, перелік яких визначено в законі;

люди, які обіймали керівні посади в органах влади й управління, політичних організаціях, партіях, збройних формуваннях рф, територіальних утвореннях.

Символами імперської політики рф визнаються:

будь-які зображення державних прапорів, гербів та інших символів, повʼязаних із рф;

гімни чи їх фрагменти;

зображення, памʼятники, памʼятні знаки, написи, присвячені імперським діячам росії; особам, які публічно підтримували або виправдовували імперську політику росії, закликали до русифікації чи українофобії тощо.

Перенести з публічного простору символи, які підпадають під дію закону, зобовʼязана місцева влада. Виняток — памʼятники з Державного реєстру нерухомих памʼяток.

Крім того, документ на законодавчому рівні надає визначення таким термінам, як «поневолені народи російської федерації» та «українофобія».