Зеленський відповів на петицію про довічне увʼязнення для чиновників за корупцію

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про довічне увʼязнення для працівників державних структур за корупцію під час воєнного стану.

Вона набрала 27 648 голосів при необхідних для розгляду 25 000.

Зеленський зауважив, що саме Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями та які покарання застосовуються до людей, що їх вчинили.

Також він повідомив, що у Верховній Раді наразі зареєстровані два закони, мета яких — серед іншого, посилити відповідальність посадовців за вчинення корупційних злочинів в умовах воєнного або надзвичайного стану. Це закони «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за корупційні злочини, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану» і «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за корупційні злочини, вчинені під час воєнного або надзвичайного стану». Зараз обидва документи опрацьовують в комітетах ВР.

«Водночас повідомляю, що висловлені в електронній петиції пропозиції направлено до Верховної Ради України для розгляду під час опрацювання відповідних законопроектів», — зазначив президент.