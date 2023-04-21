TikTok почав видаляти відео з дезінформацією про кліматичні зміни

Китайський застосунок TikTok запровадив правила, які забороняють відео з дезінформацією про зміну клімату. Вони набувають чинності 21 квітня.

Про це пише Engadget.

У TikTok заявили, що більше не розміщатимуть контент, який «підриває усталений науковий консенсус» щодо кліматичної кризи. Користувач, який шукатиме інформацію про зміни клімату, побачить «авторитетну інформацію», яку TikTok вирішив використовувати в партнерстві з ООН.

Крім того, TikTok додав нові правила, що стосуються штучного інтелекту, який створює контент. Усі такі медіафайли на платформі відтепер матимуть відповідний тег, наприклад, «штучний», «підроблений» або «змінений».