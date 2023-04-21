Литва повністю відключається від російської електромережі. Вона тестуватиме свою енергетичну незалежність

Вперше в історії Литва розірве всі енергетичні звʼязки з росією. Під час тесту на енергонезалежність країна перейде на власні джерела електроенергії та імпортовані зі Швеції й Польщі.

Про це пише пресслужба литовського мережевого оператора Litgrid.

Тестове відключення відбудеться 22 квітня. Якщо результати будуть позитивні, то Литва, Латвія та Естонія зможуть повністю відключитися від російської енергомережі вже наступного року, а не 2025-го, як планували раніше.

Країни Балтії отримають від Європейського Союзу $1,1 мільярда, щоб стати енергонезалежними. Але Латвія та Естонія заявляють, що їм потрібен час, аби знайти альтернативу росії.