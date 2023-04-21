HBO Max знімає серіал про премʼєра Фінляндії Санну Марін та її «жіночий уряд»

Стримінговий сервіс HBO Max знімає документальний серіал про історію сходження прем’єр-міністра Фінляндії Санни Марін та роботу її «жіночого уряду». Він називатиметься «Перша пʼятірка».

Про це пише Variety.

Фінський серіал матиме три епізоди по 35 хвилин. Він дозволить «зблизька побачити життя видатних політиків у безпрецедентні часи».

Санна Марін стала премʼєр-міністром у 2019 році у віці 34 роки — і була наймолодшим премʼєром Фінляндії за всю історію. Вона сформувала кабінет разом із чотирма іншими жінками. Лише через декілька місяців роботи уряд Санни Марін зіткнувся з викликом — пандемією коронавірусу.

Премʼєру серіалу заплановано на HBO Max на початку літа. Продюсер «Першої пʼятірки» — компанія FremantleMedia Finland Oy, а режисер — Міа Халме.