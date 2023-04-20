Безвіз між ЄС та Косовом запрацює на початку 2024 року

У Єврокомісії розповіли, що безвіз між ЄС та Косовом запрацює найпізніше з 1 січня 2024 року. Таким чином усі країни Західних Балкан матимуть безвіз із ЄС.

Про це пише Єврокомісія у своєму Twitter.

Правила щодо косоварів будуть аналогічні іншим — вони зможуть перебувати в ЄС без віз максимум 90 днів кожні 180 днів.