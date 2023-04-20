У Євросоюзі визначилися з кандидатурою нового посла ЄС в Україні

У Європейському Союзі визначили кандидатуру нового посла ЄС в Україні. На цю посаду планують призначити заступницю генерального директора Європейської комісії з питань розширення Катаріну Матернову.
Про це з посиланням на внутрішні документи ЄС пише Euractiv.
Наразі Катаріна Матернова займається розвитком політики сусідства та розширення ЄС і вже підтримувала тісні контакти з українською владою.
«Призначення Матернової може стати ключовим у просуванні європейських інтересів в Україні, водночас пропонуючи всю технічну підтримку та експертизу, необхідну Києву для досягнення прогресу на шляху до вступу», — розповів Euractiv один із посадовців ЄС.
Чинного посла ЄС в Україні Матті Маасікаса призначили у 2019 році. Зміна посла стане регулярною ротацією, адже зазвичай вони працюють по чотири роки. Очікується, що Катаріна Матернова почне працювати в Україні з вересня 2023 року. На її термін, найімовірніше, припаде один із найважливіших етапів — перемовини про вступ України в ЄС.
Сама Матернова у своєму Twitter підтвердила, що її планують призначити на цю посаду.
- Україна подала заявку на вступ у ЄС 28 лютого 2022 року, а Грузія та Молдова — 3 березня 2022 року. 23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу. Відповідне рішення ухвалили на саміті лідерів країн-членів ЄС. Також цей статус отримала Молдова.