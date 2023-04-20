Важливість вступу України до НАТО та демографічні проблеми росіян. Провідні світові медіа про війну 19 квітня

Важливості першої доби майбутнього українського контрнаступу присвячено статтю старшого дослідника американського Інституту стратегічних досліджень Франца-Штефана Гаді у Foreign Policy. Його матеріал називається «Найдовша доба України» ― за аналогією з початком операції союзних військ у Нормандії в 1944 році. День висадки союзників німецький маршал Ервін Роммель назвав «найдовшою добою і для союзників, і для Німеччини ― оскільки перші 24 години будуть вирішальними». Для того щоб ЗСУ змогли зараз повторити свій осінній прорив на Харківщині, їм треба посіяти паніку серед російських військ. Окупанти ретельно підготувалися до оборони загарбаних територій: про кілька рівнів захисних споруд ― від «зубів дракона» до ровів ― знають усі. Якщо українська атака загрузне чи буде повільною, просуватися вперед буде вкрай важко. Натомість швидкий прорив із заходом в російські тили в одному чи кількох місцях, який змусить окупантів тікати, блокуючи логістичні шляхи для свого ж підкріплення, виглядає оптимальним розвитком подій. Варто усвідомлювати, пише Гаді, що успіх операції значною мірою залежить від того, наскільки швидко росіянам вдасться надіслати підкріплення на проблемні ділянки. А ще ― від сміливості та мотивації українських військових, готових тимчасово працювати без прикриття української ППО, адже при стрімкому просуванні вперед забезпечити такий захист складно. Гаді переконаний, що зараз керівництво ЗСУ обирає логістично найбільш придатні для контрнаступу точки фронту ― наприклад, такі, де швидко можна захопити важливий вузол на кшталт автотраси чи транспортної розв’язки.

Про демографічні проблеми росії, які загострилися, коли вона почала широкомасштабну війну проти України, пише Fox News. Кількість росіян зменшувалася протягом останніх 30 років, однак торік темпи скорочення населення стали рекордними. Ідеться не лише про понад 100 тисяч загиблих на війні росіян, але й про сотні тисяч здебільшого молодих і добре освічених, які залишили країну через мобілізацію та відсутність перспектив для себе. Для інших перспективи теж дедалі гірші: смертність зростає і серед росіян працездатного віку. «Здавалося б, росіяни, які пишаються своїм рівнем освіти, могли б досягти такого рівня добробуту, коли подібних демографічних проблем уже не існує. Утім, чомусь досі не змогли», ― ідеться в матеріалі. За підрахунками російської Вищої школи економіки, щоб у 2100 році кількість населення в росії збереглась на рівні теперішніх 146 мільйонів, країні потрібно щороку приймати понад мільйон мігрантів.

Надавши Україні чітку програму вступу до НАТО на липневому саміті Альянсу в Литві, Захід істотно допоможе Україні вийти переможницею у війні з росією, пише головна редакторка видання Carnegie Europe Джуді Демпсі. Ідеться не про військову перемогу тут і зараз, а радше про стратегічну перспективу модернізації України. Демпсі впевнена, що саме розвитку України як демократії та вільної економіки найбільше намагається завадити путін ― він розуміє, що це поставить під загрозу і його правління, і саме існування росії. Реформи у випадку росії не спрацювали ― як виявилось, московська влада здатна лише на радикальні примусові зміни на кшталт індустріалізації 1930-х років, нищівні для багатьох суспільних верств. Зараз Україна є успішним прикладом реформування, зміни наближали її до розвиненого світу. Київ продовжить втілювати реформи й після завершення активної фази війни, впевнена Демпсі. Однак для того, щоб усе відбувалось швидше і надійніше, Україна потребує гарантій безпеки. Усе, що не передбачає членства України в НАТО, є компромісним варіантом, пише авторка. Тож запропонувавши програму приєднання до Альянсу, Захід полегшить майбутнє насамперед для себе, а в перспективі отримає ще одного ефективного союзного гравця.

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