Поліція порушила справу через інцидент із морськими котиками в одеському готелі «Немо»

Поліція Одеської області перевіряє на предмет жорсткого поводження з тваринами інцидент в готелі «Немо», де напередодні TikTok-блогерка зняла в номері відео з морським котиком.

Про це поліція повідомила 19 квітня.

Під час перевірки поліцейські поспілкувалися з тренером тварин, який пояснив, що котиків ніхто в оренду не здавав.