«Джеймс Вебб» зафіксував дві галактики, що світять як трильйони сонць

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» сфотографував дві галактики в сузірʼї Змії, які зливаються за 250 мільйонів світлових років від Землі. Ці космічні обʼєкти мають загальну назву Arp 220.

Про це пише Space.

Коли галактики Arp 220 почали зливатися, то виділили велику кількість газу та пилу. Ця подія спровокувала інтенсивне зореутворення.

«Кількість газу в цьому крихітному регіоні дорівнює кількості газу у всій галактиці Чумацький Шлях», — стверджують науковці.

NASA

На знімку «Джеймса Вебба» можна побачити центральне зореутворююче кільце Arp 220 і шість спалахів світла, яке воно випромінює.

За словами астрономів, там зосереджені понад 200 зоряних скупчень. Світло цього обʼєкта еквівалентне понад трильйону сонць. Для порівняння: яскравість нашого Чумацького Шляху — приблизно 10 мільярдів сонць.