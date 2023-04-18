На війні загинув колишній нардеп Олег Барна

На війні загинув колишній народний депутат від тоді ще «Блоку Петра Порошенка» Олег Барна.

Цю інформацію «Фактам ICTV» підтвердив речник обʼєднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Попередньо, Барна загинув 17 квітня, а 18 квітня йому мало виповнитися 56 років.

Олег Барна. Фото УНІАН

Мабуть найвідоміший інцидент за участю Олега Барни стався 11 грудня 2015 під час виступу в Верховній Раді премʼєр-міністра Арсенія Яценюка. Тоді Барна, підійшовши до нього з букетом квітів, запропонував покинути трибуну. Яценюк відмовився, і Барна спробував віднести премʼєра від трибуни. Це спровокувало бійку з депутатами від «Народного фронту».

Ще один скандал стався у 2016 році. Тоді три депутатки Верховної Ради від «Самопомочі» — Вікторія Войцицька, Ірина Подоляк та Олена Сотник — просили Регламентний комітет покарати Барну за його сексистські висловлювання. В ефірі однієї з телепрограм він, звертаючись до жінок-депутатів від «Самопомочі», сказав: «Готель «Україна», 519-й номер, завжди ввечері я там перебуваю. Заходьте, буде приємно і корисно, питань немає».

У 2018 році Барна обматюкав журналіста в Раді. Журналіст запитав у нардепа, чи не соромно йому голосувати за інших і навіщо він цим займається. У відповідь депутат сказав буквально таке: «Ти якого дідька до мене підійшов, нахуй пішов бігом». Також Барна поцікавився в журналіста, чи не є той представником «нетрадиційної орієнтації».