Нью-Йорк зберіг за собою позицію найбагатшого міста світу. Там проживає найбільша кількість мільйонерів

Нью-Йорк зберіг за собою позицію найбагатшого міста світу, де проживають 340 тисяч мільйонерів.

Про це свідчить звіт «Найбагатші міста світу 2023» від аналітичних компаній Henley & Partners і New World Wealth, який оприлюднили 18 квітня.

Рейтинг виглядає так:

Нью-Йорк — 340 тисяч мільйонерів;

Токіо — 290 300;

Сан-Франциско — 285 тисяч;

Лондон — 258 тисяч;

Сінгапур — 240 100;

Лос-Анджелес — 205 400;

Гонконг — 129 500;

Пекін — 128 200;

Шанхай — 127 200;

Сідней — 126 900.

У Сіднеї, який замикає список, одні з найдорожчих передмість світу. За останні 20 років там спостерігався особливо сильний приплив заможних людей, прогнозують, що до 2040 року місто увійде до пʼятірки найбагатших міст світу.

Генеральний директор Henley & Partners Йорг Штеффен зазначає, що 7 із 10 найбагатших міст світу розташовані у країнах, де працюють офіційні програми інвестиційної міграції, а уряди заохочують прямі іноземні інвестиції в обмін на дозвіл на проживання чи громадянство.