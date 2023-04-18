Держава уклала нові угоди на виробництво телемарафону. Каналам виділили пів мільярда гривень

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» уклало кілька угод на виготовлення контенту для телемарафону «Єдині новини» у 2023 році на загальну суму 465 мільйонів гривень.

Відповідні договори оприлюднені в системі Prozorro.

Найбільше отримає ТОВ «Ми — Україна» — 146 мільйонів гривень на виробництво 900 годин продукту (163 тисяч гривень за годину контенту).

ТОВ «СЛМ Новини» отримає 112 мільйонів на виробництво 780 годин продукту (119 тисяч гривень за годину).

ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» отримає 109,7 мільйона на виробництво 780 годин продукту (117 тисяч гривень за годину).

ПрАТ «Телеканал «Інтер» отримає 97 мільйонів на виробництво 780 годин продукту (104 тисяч гривень за годину).

Усі договори набули чинності з моменту підписання і діють до кінця 2023 року.

«Детектор медіа» зазначає, що вартість години контенту в договорах із компаніями «1+1», «СЛМ» та «Інтер» на третину менша, ніж для компанії «Ми — Україна», яку запустила колишня команда «Медіа Групи Україна».

Також «Ми — Україна» за договором повинна виробити на 120 годин більше контенту, ніж інші компанії.