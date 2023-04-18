У Барселоні лікарі вперше пересадили легеню за допомогою робота Da Vinci

У Барселоні зробили першу у світі повністю роботизовану пересадку легені. Лікарі використовували сучасну роботизовану систему Da Vinci. Вона може проводити операції малоінвазивно — без великого розрізу, що є менш травматичним та з мінімальною крововтратою.

Операцію провели 65-річному Антоніо Роману, який потребував трансплантації легенів через легеневий фіброз.

Усі маніпуляції в організмі пацієнта виконував робот через восьмисантиметровий розріз над діафрагмою. Таким чином, хірургам не знадобилося робити повне розкриття — розсовувати ребра та відкривати грудну клітку.

Окрім деяких ускладнень, повʼязаних із ризиком будь-якої операції, пацієнт відзначив відсутність болю під час усього процесу.

«З тих пір, як я прийшов до тями, болю нуль», — підкреслив він.