Власник мережі KFC остаточно продав бізнес у росії

Компанія Yum! Brands, яка володіє фастфудами KFC, Taco Bell та Pizza Hut, повідомила про завершення виходу з росії. Російський бізнес продали місцевій компанії.

Про це пише пресслужба Yum! Brands.

Новим власником мережі стала компанія Smart Service. Вона отримала всі необхідні дозволи від урядів США та росії. Компанія отримала у власність всі російські ресторани KFC, операційну систему, права на франшизу, а також товарний знак для бренду «Ростик».

У рамках угоди російська компанія погодилася залишити всіх співробітників KFC, а також розпочати процес перейменування. Замість KFC усі ресторани матимуть назву «Ростик».

Після завершення цієї останньої транзакції Yum! Brands та KFC припинили корпоративну присутність у росії.