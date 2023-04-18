Суд відмовився розглядати справу священника Лаври Захарії. Прокуратура оскаржить рішення

Печерський суд Києва повернув прокурору обвинувальний акт щодо Анатолія Войтенка, відомого як архімандрит Української православної церкви Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Захарія.

Прокуратура вже оскаржила це рішення, повідомляє «Судовий репортер».

Захарії інкримінують виправдовування та заперечення збройної агресії росії проти України через співи в Лаврі.

Зокрема, 12 листопада 2022 року Захарія провів у Лаврі богослужіння, і прихожани виконали релігійну пісню «Богородиця».

«Звон плывет, плывет над россиею, пробуждается матушка-Русь», — звучало в стінах церкви. Після цього Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження щодо прославляння країни-агресора.

Захарії інкримінують, що він сприяв у виконанні пісні та не перешкодив цьому.

Водночас Печерський райсуд Києва відмовився розглядати справу по суті і повернув прокуророві обвинувальний акт. У рішенні зазначається, що висунуте обвинувачення повинно бути зрозумілим як сторонам кримінального провадження, так і суду.

Суд вважає, що в обвинувальному акті немає повноцінного (конкретного) процесуального викладу формулювання обвинувачення. Його призначення до судового розгляду суперечитиме положенням п.[a] ч. 3 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою обвинувачений має право бути негайно і детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причину обвинувачення проти нього.

Підставою для повернення обвинувального акту суд назвав суттєву невідповідність вимогам КПК.

У прокуратурі, своєю чергою, наголосили, що не згодні з таким висновком суду і оскаржили це рішення законним порядком.