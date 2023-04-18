У Судані на посла ЄС напали в його резиденції, а дипломатична колона США потрапила під обстріл

У Судані на посла Європейського Союзу скоїли напад. Ірландський дипломат Айдан ОʼХара зазнав нападу у власній резиденції в Хартумі.

Про це повідомив верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

За словами Борреля, те, що сталося, є грубим порушенням Віденської конвенції. «Безпека дипломатичних приміщень та персоналу є головним обовʼязком суданської влади та зобовʼязанням з міжнародного права», — наголосив він.

Як пише агенція dpa з посиланням на джерела в дипломатичних колах, ОʼХара не постраждав і зараз добре почувається.

Також під обстріл потрапила дипломатична колона США.

«Я можу підтвердити, що вчора (17 квітня) у нас був обстріляний американський дипломатичний конвой. Усі наші люди в безпеці та неушкоджені. Але ця дія була необачною, безвідповідальною і, звичайно, небезпечною», — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен після переговорів G7.

За останні три дні внаслідок бойових зіткнень між армією Судану та RSF у країні загинули понад 185 людей. Ще понад 1 800 дістали поранення.