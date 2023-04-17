ФБР заарештувало двох китайських агентів, які створили «секретний поліцейський відділок» у Нью-Йорку

У США Федеральне бюро розслідувань заарештувало двох мешканців Нью-Йорка за те, що вони нібито керували китайським «секретним поліцейським відділком» в китайському кварталі Мангеттена, що було частиною плану Китаю з переслідування дисидентів.

Про це Міністерство юстиції США оголосило 17 квітня, цитує CNN.

Заарештували двох людей, які, за даними прокуратури, причетні до незаконної поліцейської операції в китайському кварталі. Вони керували «незадекларованим поліцейським відділком» на Мангеттені. Дільницю закрили після того, як восени 2022 року там провели обшук.

Міністерство юстиції також висунуло звинувачення проти 34 офіцерів національної поліції Китайської Народної Республіки у переслідуванні громадян Китаю в США, які критикували китайський уряд. За даними Мінʼюсту, всі 34 обвинувачені проживають у Китаї і залишаються на волі. Офіцери були частиною плану китайського уряду під назвою «Спеціальна робоча група проєкту 912». Його мета — вплинути на глобальне сприйняття Китаю.

Агенти використовували соціальні мережі, щоб позитивно відгукуватися про КНР і атакувати своїх «передбачуваних супротивників», у тому числі американських та китайських продемократичних активістів у всьому світі.

Агенти відповідали за створення і ведення облікових записів, які виглядали так, начебто ними керували американські громадяни. За словами прокуратури, теми включають зовнішню політику США, проблеми з правами людини в Гонконгу, вторгнення росії в Україну, коронавірус та протести проти расової несправедливості після вбивства Джорджа Флойда.

Китайські агенти також публікували відео та статті, спрямовані проти китайських прихильників демократії в США, деякі з яких містили явні погрози смертю. Крім того, агенти використовували погрози, щоб залякати людей, аби ті не виходили на продемократичні протести в Сполучених Штатах.