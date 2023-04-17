Едуарда Федорова призначили виконувачем обовʼязків директора Бюро економічної безпеки

Після звільнення з посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Вадима Мельника його обовʼязки виконуватиме перший заступник Едуард Федоров.

Про це пише пресслужба Бюро економічної безпеки.

Едуард Федоров починав карʼєру в Службі безпеки України в 2007 року, пізніше працював у Київській митниці Державної митної служби (2021—2022 роки), а згодом знову повернувся в СБУ. З 2023 року він був першим заступником директора БЕБ.