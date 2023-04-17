Едуарда Федорова призначили виконувачем обовʼязків директора Бюро економічної безпеки

Після звільнення з посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Вадима Мельника його обовʼязки виконуватиме перший заступник Едуард Федоров.
Про це пише пресслужба Бюро економічної безпеки.
Едуард Федоров починав карʼєру в Службі безпеки України в 2007 року, пізніше працював у Київській митниці Державної митної служби (2021—2022 роки), а згодом знову повернувся в СБУ. З 2023 року він був першим заступником директора БЕБ.
- 11 квітня директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника звільнили з посади за власним бажанням після невдоволення нардепів роботою Бюро. Відсутність потрібних реформ Мельник пояснював браком часу та грошей.
- Перезавантаження Бюро стало однією з умов програми розширеного фінансування МВФ. У меморандумі з Фондом йдеться про внесення змін у чинний закон, який регулює діяльність БЕБ. Ключова мета — розробити прозорі критерії відбору персоналу та керівництва Бюро. Також у документі зазначено, що БЕБ повинно підпорядковуватись Мінфіну, а не напряму уряду, як зараз.
- У березні парламенту запропонували достроково припинити повноваження директора БЕБ Вадима Мельника та його заступників. Відповідний законопроєкт № 9080 про перезавантаження БЕБ зареєстрований у парламенті 3 березня цього року.