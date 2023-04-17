NYT: НАТО змінило стратегію оборони — тепер Альянс не допускає навіть тимчасової окупації території

Через повномасштабне російське вторгнення в Україну Північноатлантичний альянс вирішив змінити свою оборонну концепцію — тепер НАТО готується захищати «кожен дюйм» своєї землі з першого дня нападу, пише The New York Times.

Раніше вважалося, що в разі вторгнення росії країни-члени намагатимуться протриматися, доки їм на допомогу не прийдуть союзні сили і не відтіснять окупантів. Але після російських звірств у захоплених українських населених пунктах, зокрема Бучі, Ірпені та Маріуполі, Польща та країни Балтії «не хочуть ризикувати навіть коротким періодом російської окупації».

Обронна стратегія передбачає збільшення чисельності військ на східному кордоні Альянсу.

За словами колишньої помічниці генсека НАТО Каміля Гранда, в Альянсі більше не обговорюють те, як не стурбувати Москву надмірною концентрацією військ на російському кордоні — тепер обговорюють, скільки військ там необхідно розмістити, щоб відбити можливий напад.

За даними NYT, у межах нової стратегії більшість сил НАТО перейдуть під прямий контроль американського генерала Крістофера Каволі, який командує військами США в Європі.

Сьогодні НАТО розгорнув батальйон багатонаціональних військ у восьми країнах уздовж східного кордону з росією. Альянс розробляє плани щодо розширення цих сил до рівня бригади в прифронтових країнах для стримування й здатності відтіснити сили вторгнення з самого початку.