Клінт Іствуд зрежисує останній фільм у карʼєрі — це буде судовий трилер з Тоні Коллетт та Ніколасом Голтом

Клінт Іствуд, якому 31 травня виповниться 93 роки, оголосив, що розпочав роботу над останнім фільмом у карʼєрі — судовим трилером «Присяжний № 2». Це сороковий фільм, де Іствуд буде режисером.

У повнометражному фільмі участь візьмуть Тоні Коллетт («Маленька міс Щастя», «Я думаю закінчити це все») та Ніколас Голт («Фаворитка», «Меню»). Про це пише Deadline. Warner Bros., який займатиметься виробництвом картини, вже веде переговори з акторами.

У центрі сюжету «Присяжного № 2» судове слухання, під час якого один із присяжних розуміє, що це він, а не підсудний збив людину автівкою. Він спробує зробити все, щоб виправдати звинуваченого та не виказати себе.