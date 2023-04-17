Чехія просить МЗС збалансувати час на роботу та відпочинок. Цьому передувала передчасна смерть трьох дипломатів

За останні пʼять місяців передчасно померли троє чеських дипломатів у віці від 46 до 55 років. Через це Міністерство закордонних справ Чехії закликає своїх співробітників знайти баланс між роботою та особистим життям.

Politico ознайомилося з листом голови чеського зовнішньополітичного відомства Яна Ліпавського, у якому той просить підлеглих більше турбуватися про фізичне й психічне здоровʼя, адже вони працюють «у надзвичайно важких умовах і часто віддалік від родини».

Таке звернення Яна Ліпавського повʼязане зі смертями 50-річної заступниці посла Чехії в Ізраїлі Моніки Студени в березні, 46-річного посла в Польщі, експредставника Чехії в ЄС Якуба Дюрра в лютому та посла у Швейцарії і Ліхтенштейні Катерини Фіалкової в листопаді — їй було 55 років.

У МЗС Чехії зазначили, що готові підтримувати працівників і допомогти впоратися з робочими навантаженнями, зокрема завдяки психологам.