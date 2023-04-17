У небі над Аляскою зʼявилася велика сяйлива спіраль. Імовірно, до цього причетна SpaceX

На Алясці під час полярного сяйва на небі зʼявилася загадкова велика спіраль блакитного кольору, яка швидко рухалася і збільшувалася в розмірах. Одне з припущень про її походження висунуло видання ScienceAlert: це наслідки запуску ракети Falcon 9, що належить компанії Ілона Маска SpaceX.

Фотограф Тодд Салат очікував зробити знімки яскравого полярного сяйва, а разом з ним зафіксував у небі незвичну рухливу спіраль.

Todd Salat / Facebook

За кілька годин до цього SpaceX запустила Falcon 9 з понад 50 супутниками у рамках місії Transporter-7. Нижня частина ракети повернулася на землю після декількох хвилин польоту, а верхня — вийшла на орбіту й тоді опустилася на землю, рухаючись по спіралі.

ScienceAlert пише, що хоча це й не підтверджена причина, але протягом багатьох років таке небесне явище спостерігалося саме після запуску ракет.