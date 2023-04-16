У Києві затримали чоловіка, який кинув у людей гранату через ревнощі. Йому загрожує довічне увʼязнення

У Києві поліція заарештувала чоловіка, який кинув гранату у свою знайому та її товариша через ревнощі.

Про це повідомляє поліція Києва.

Увечері 15 квітня на вулиці Милославській стався вибух, який поранив двох людей.

«Для розшуку та затримання зловмисника в Києві було введено спеціальну поліцейську операцію. Ми провели першочергові слідчі дії та встановили, що порушник побачив на вулиці свою знайому з чоловіком і через ревнощі кинув у їхній бік гранату. З тілесними ушкодженнями медики госпіталізували 33-річну потерпілу та її 37-річного знайомого, а слідчі вилучили з місця скоєння злочину фрагменти боєприпасу», — розповів начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Микола Мазуров.

Підозрюваного затримали у нього вдома. Ним виявився раніше не судимий 34-річний киянин.

Facebook / Поліція Києва

Правоохоронці розпочали кримінальну справу за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство двох або більше людей) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне увʼязнення.