У Луцьку винесли перший вирок адміністратору Telegram-каналу, в якому розповідали, де видають повістки

У Луцьку суд виніс перший вирок адміністратору Telegram-каналу, що розповідав, де у місті роздають повістки. Він отримав умовний термін.
Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу «Аверс».
Чоловіка звинуватили у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. На період слідства Telegram-канал закрили, а у чоловіка провели обшуки.
Суд засудив його до пʼяти років позбавлення волі з іспитовим терміном у два роки — тобто дав умовний термін. Це перший подібний вирок в Україні.
- Кабінет міністрів постановою від 7 квітня затвердив зміни до положення про територіальні центри комплектування (військкомати), дозволивши їм видавати повістки військовозобовʼязаним незалежно від їхнього місця перебування на обліку. Тобто людина, яка приписана до військкомату Львова, може отримати повістку в Києві або іншому місті України.