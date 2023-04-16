У Луцьку винесли перший вирок адміністратору Telegram-каналу, в якому розповідали, де видають повістки

У Луцьку суд виніс перший вирок адміністратору Telegram-каналу, що розповідав, де у місті роздають повістки. Він отримав умовний термін.

Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу «Аверс».

Чоловіка звинуватили у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. На період слідства Telegram-канал закрили, а у чоловіка провели обшуки.

Суд засудив його до пʼяти років позбавлення волі з іспитовим терміном у два роки — тобто дав умовний термін. Це перший подібний вирок в Україні.