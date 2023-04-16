Німеччина закрила свої останні атомні електростанції

У Німеччині 15 квітня припинили роботу останні три ядерні реактори на атомних електростанціях. Таким чином країна повністю відмовилася від ядерної енергії.

Про це пише The Associated Press.

На самих станціях персонал провів звичайні церемонії закриття реакторів, хоча наразі Німеччина досі думає, куди подіти ядерні відходи. Натомість антиядерні активісти святкували перемогу.

У Німеччині вже десятки років тривають заклики закрити атомні електростанції через їхню нестабільність та високу загрозу, особливо після аварій у Чорнобилі та Фукусімі. Після останньої тодішня канцлер Ангела Меркель заявила, що Німеччина закриє всі свої атомні електростанції.

Однак у країні є також і скептицизм щодо такого рішення, тому що інші промислово розвинуті країни покладаються саме на ядерну енергію у процесі переходу на відновлювані джерела енергії. Оскільки минулого року ціни на енергоносії зросли, то уряд канцлера Олафа Шольца відклав зупинку ядерних реакторів з 31 грудня 2022 року на 15 квітня 2023 року.

Уряд Німеччини вже визнав, що в короткостроковій перспективі країні доведеться більшою мірою покладатися на вугілля і природний газ, що забруднюють довкілля, для задоволення своїх енергетичних потреб.