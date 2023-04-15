Нагрудні камери поліцейських засняли перші хвилини обстрілу Слов’янська

Нагрудні камери патрульних поліцейських зафіксували перші хвилини вчорашнього обстрілу спального району Словʼянська. Поліцейські опинилися в його епіцентрі і одразу кинулися на допомогу постраждалим.
Відео опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Станом на 20:00, 15 квітня, відомо про 11 загиблих, серед яких дворічна дитина, та 23 поранених. Під завалами ще лишаються люди, рятувальні роботи тривають.
- 14 квітня в Словʼянську пролунали щонайменше сім вибухів у районі школи № 8 (центральна частина міста). Російські війська пошкодили пʼять багатоповерхівок, пʼять приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і автівки. Одна пʼятиповерхівка зазнала серйозних руйнувань — ракета С-300 вдарила по верхніх поверхах.