Японська Sega купує за $1 млрд розробника гри Angry Birds

Японський холдинг Sega Sammy укладає угоду з фінським розробником відеоігор Rovio Entertainment про купівлю останнього за приблизно один мільярд доларів

Як пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, дотичні до угоди, сторони домовляться про купівлю наступного тижня. За даними Bloomberg, угоду анонсують уже 17 квітня.

Rovio Entertainment є розробником культової гри Angry Birds. Вона приносить Rovio 80% доходу. Свого часу, у 2012 році, Angry Birds стала першою у світі мобільною грою, що подолала позначку мільярд завантажень. Rovio запланувала знизити свою залежність від Angry Birds і випустити близько десяти нових ігор, оскільки популярність «пташок» почала падати, а інші проєкти Rovio успіху не повторили. Взимку 2023-го в Rovio заявили про перегляд стратегії бізнесу.

Bloomberg пише, що на 14 квітня ринкова вартість Rovio становила $709 мільйонів. Взимку розробника планувала купити ізраїльська Playtika і пропонувала приблизно $810 мільйонів, але сторони не дійшли згоди.