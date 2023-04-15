Поблизу українського порту Рені затонула румунська баржа з тонами добрив. Вона зіткнулася з іншим судном

Поблизу українського порту Рені (Одеська область) затонула румунська баржа, яка перевозила понад тисячу тонн добрив, зокрема сульфат амонію.

Як повідомляє видання Digi24, баржа зіткнулася з іншим судном, яке перевозило худобу. Після удару баржу почало підтоплювати і вона пішла під воду. Команда встигла викликати допомогу — румунський буксир підштовхнув пошкоджену баржу до румунського берега Дунаю, і члени екіпажу змогли евакуюватися.

Судно, що вдарило баржу, затримала українська сторона. Румунський судновласник тепер вимагає компенсацію.

Назву судна, яке спричинило аварію, не повідомляють. За даними видання, баржа наразі наполовину затоплена — її носова частина лежить на березі Дунаю.