Австралієць встановив світовий рекорд із кількості відтискань за годину

Австралієць Лукас Гельмке встановив новий світовий рекорд — він виконав понад 3 206 відтискань за годину (це 53 відтискання щохвилини, або майже одне на секунду).

Рекорд 33-річний чоловік встановлював у спортзалі в місті Брісбен у листопаді, однак саме зараз його рекорд затвердили.

Лукас Гельмке розповів представникам Книги рекордів Гіннеса, що хотів «надихнути» свого однорічного сина, показавши йому, що «немає нічого неможливого». Чоловіку знадобилося два-три роки, щоб набратися достатньої для рекорду фізичної сили.