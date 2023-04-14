В Ірландії спіймали підозрюваного сербського воєнного злочинця, який переховувався 16 років

В Ірландії спіймали підозрюваного сербського воєнного злочинця Воїслава Бузаковича. Він переховувався 16 років.

Про це пише BBC.

Чоловіка арештували та видали Хорватії, яка розшукувала його та видала ордер на арешт. Його шукали щонайменше з 2007 року.

Ймовірно, Бузакович отримав громадянство Ірландії кілька років тому. Те, що він у цій країні, виявили за допомогою бази даних Шенгенської інформаційної системи. Нині Бузакович перебуває в хорватському місті Осієк, де має постати перед судом.

Бузакович був членом збройного угруповання сепаратистської Республіки Сербська Країна. У Хорватії вважають, що члени цієї групи незаконно увʼязнювали та знущалися над цивільними із серпня 1991 року по лютий 1992 року. Особисто Бузаковичу інкримінують насильство щодо чотирьох цивільних. Улітку 2021 року Хорватія видала європейський ордер на арешт.

Бузакович може бути не єдиним сербським воєнним злочинцем, який ховається в Ірландії. У 2014 році в країні вже затримували, а згодом і депортували ще одного злочинця — Дорде Стояковича, якого судять за нелюдське поводження з хорватськими військовополоненими в Сербії в 1991 році.