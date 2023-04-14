France24 зняв сюжет на базі російських окупаційних військ. Телеканал уже видалив його, а МЗС обіцяє притягти авторів до відповідальності

Французький державний телеканал France24 зняв сюжет на базі російських окупаційних військ. Канал уже видалив сюжет після критики, а МЗС України обіцяє притягти авторів до відповідальності.

Про це пише у своєму Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

Сюжет із бази російських військ опублікували на YouTube-каналі телеканалу, але вже видалили. У ньому журналіст спілкувався з російськими військами на тему майбутнього контрнаступу України, яке він називає «ворожим».

Сюжет тривалістю 1 хвилина 34 секунди опублікований на сайті телеканалу 13 квітня. Матеріал англійською мовою вийшов під заголовком: «Війна в Україні: російські війська готуються до бою перед контрнаступом».

«Приблизно за 30 кілометрів від лінії фронту, в секретному місці, російські війська готуються до бою. Більшість солдатів тут не професіонали, вони призвані із Сибіру. Вони вже побували на фронті, і тепер готуються туди повернутися», — йдеться в сюжеті.

Жодної інформації про незаконну агресію росії та окупацію там немає. Натомість журналіст бере коментарі у російських військових із символами Z та СРСР.

Спочатку телеканал розкритикував посол України у Франції Вадим Омельченко, а згодом на це відреагував і речник МЗС Ніколенко.

«Репортаж France24 про те, як російські війська готуються вбивати українців — це ганьба для журналістики. Виїзд на окуповану територію без згоди України є порушенням українського законодавства, а ті, хто брав участь у таких діях, відповідатимуть за законом», — пояснив він.