«Нова пошта» зробила безплатною переадресацію посилок у межах міста

Компанія «Нова пошта» скасувала плату за переадресацію відправлень у межах одного міста.
Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі «Нової пошти».
Послуга доступна відправнику та отримувачу. Вона стосується документів, посилок, вантажів, шин і палет. Переадресацію можна замовити:
- з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;
- з адреси на адресу;
- з відділення/поштомату на адресу.
В останньому випадку є нюанс: треба заплатити за доставку курʼєром - 35 грн за посилку й документи або 100 грн за вантажі до 100 кг.
Якщо ж ви хочете переадресувати відправлення між різними містами чи селами, то ця послуга залишається платною.
- Місяць тому «Нова пошта» відкрила перше відділення в Литві. Воно розташоване у столиці — Вільнюсі.