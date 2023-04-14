У Канаді чоловіка засудили за виробництво і продаж зброї, надрукованої на 3D-принтері

Канадця Блейка Еллісона-Крейта засудили до 12 років увʼязнення, зокрема, за виробництво і продаж вогнепальної зброї, надрукованої на 3D-принтері. Одна з його рушниць потрапила в руки підлітків, які поранили 16-річного хлопця.
Про це пише CBC News.
Суд встановив, що Еллісон-Крейт продавав так звану зброю-привид — надруковану на 3D-принтері, яку неможливо відстежити. Коли його заарештували за незаконне володіння вогнепальною зброєю, він продовжував консультувати свого ділового партнера щодо створення такої 3D-зброї та її продажу.
Чоловіку загалом висунули 13 звинувачень, з якими той погодився.
- Ще у 2012 році зʼявилася організація Defense Distributed, яка розробляє цифрові схеми для створення вогнепальної зброї, надрукованої на 3D-принтері. Найбільше організація прославилася після розробки Liberator — першої у світі зброї, повністю надрукованої на 3D. Тоді США вимагали видалити інструкцію з інтернету, посилаючись на порушення міжнародної торгівлі зброєю, але відтоді популярність 3D-зброї тільки зростала.
- Виробники 3D-зброї вважають, що в такий спосіб сприяють демократизації технології виробництва і матеріалізують свободу. Поширення інструкцій на виробництво вони називають свободою слова, яку захищає закон.
- З іншого боку, через те, що надруковану зброю легко отримати та складно відстежувати, прихильники суворих правил регулювання зброї розглядають таке 3D-зброярство як потенційно небезпечне.