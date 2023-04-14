У Канаді чоловіка засудили за виробництво і продаж зброї, надрукованої на 3D-принтері

Канадця Блейка Еллісона-Крейта засудили до 12 років увʼязнення, зокрема, за виробництво і продаж вогнепальної зброї, надрукованої на 3D-принтері. Одна з його рушниць потрапила в руки підлітків, які поранили 16-річного хлопця.

Про це пише CBC News.

Суд встановив, що Еллісон-Крейт продавав так звану зброю-привид — надруковану на 3D-принтері, яку неможливо відстежити. Коли його заарештували за незаконне володіння вогнепальною зброєю, він продовжував консультувати свого ділового партнера щодо створення такої 3D-зброї та її продажу.

Надрукована на 3D-принтері зброя, яку вилучили в канадця. Canada Border Services Agency

Чоловіку загалом висунули 13 звинувачень, з якими той погодився.