Леді Гага консультуватиме Білий дім з питань культурної політики. Її призначили співголовою Комітету президента США з мистецтва

Президент Сполучених Штатів Джо Байден призначив співачку й акторку Леді Гагу на посаду співголови Комітету президента США з мистецтва та гуманітарних наук — вона консультуватиме Білий дім з питань культурної політики.

Леді Гага — одна з найуспішніших виконавиць в історії. Вона здобула 13 премій «Греммі» та продала понад 170 мільйонів платівок.

На сайті Білого дому про неї написали як про жінку, яка захищає рівні права, підтримує ЛГБТ, виступає за підвищення поінформованості про психічне здоровʼя та займається благодійністю.

Також Леді Гага подорожувала з президентом Джо Байденом на підтримку кампанії Itʼs On Us з боротьби проти сексуальних домагань в університетських містечках.