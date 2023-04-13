Штучний інтелект покращив перше в історії фото чорної діри

Перше в історії зображення надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 команда вчених удосконалила за допомогою PRIMO — нової технології штучного інтелекту, навченого на моделях інших чорних дір.
Про це пише Space.
Історичне фото чорної діри M87*, розташованої на відстані 55 мільйонів світлових років від Землі, зробив телескоп Event Horizon (EHT). Його показали світу у 2019 році. Тоді зображення чорної діри було нечітким — із розмитими контурами.
Завдяки РRIMO вчені змогли роздивитися чорну діру детальніше. Це дозволить їм краще зрозуміти її поведінку та характеристики, а також поширити ці знання на чорну діру, яка розташована в центрі нашої галактики — Чумацького Шляху.
Як пишуть у Принстонському університеті перспективних досліджень, PRIMO навчали на 30 тисячах високоякісних зображень «космічних титанів, що живляться газом з навколишнього простору», подібно до чорних дір.
Зображення, яке отримали після обробки, узгоджується з даними EHT і теоретичними моделями чорної діри. Моделі пояснюють, що яскраве світлове кільце навколо M87* — це результат прискорення газу до близькосвітлових швидкостей під великим впливом гравітації чорної діри.
- У січні 2023 року космічний телескоп Hubble зафіксував зірку, яку поглинає чорна діра. Вона була розташована на відстані майже 300 мільйонів світлових років від Землі в центрі галактики ESO 583-G004.
- За рік до цього телескоп NASA сфотографував «орбітальний танець» чорної діри в сузірʼї Рак. Тут дослідники виявили одну з наймасивніших чорних дір. Її маса у понад 18 мільярдів разів перевищує масу нашого Сонця.