Найнижча собака світу — чихуахуа Перл. Її занесли до Книги рекордів Гіннеса

Книга рекорднів Гіннеса назвала найнижчу собаку у світі. Нею стала чихуахуа Перл, зріст якої — 9,14 см, а довжина — 12,7 см. Тваринка навіть менша за купюру в $1.

Зріст Перл виміряли у ветклініці, де вона народилася: Crystal Creek Animal Hospital в Орландо, США. Кожне з трьох вимірювань ветеринар проводив від основи стопи передньої лапи до верхньої частини холки (ділянки хребта між лопатками) по прямій вертикальній лінії.

Перл народилася 1 вересня 2020 року з вагою 28 грамів. Того ж року померла попередня рекордсменка, її родичка, чихуахуа Міракл Міллі.

Найнижча собака світу полюбляє їсти лосось, курку та іншу високоякісну їжу. Також вона не проти стильно вдягатися і має спокійний характер на відміну від багатьох представників її породи.