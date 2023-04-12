Інженери створили робота, що імітує дощового хробака. Він може бурити ґрунт або допомагати рятувальникам

Італійські науковці створили мʼякого робота, що імітує дощового хробака. Він може стискатися і розтягуватися, щоб переміщатися у важкодоступних місцях. Його хочуть використовувати для буріння ґрунту.

Про це пише BBC.

Робот завдовжки 45 см і діаметром 4 см наповнений гелем. Це дозволило інженерам точніше відтворити радіальні рухи дощового хробака.

Кожен сегмент робота може розширюватися у двох напрямках. Робота-хробак випробували на штучному ґрунті та визначили, що він здатний швидше рухатися вглиб, а на пласкій поверхні стає повільнішим.

Робота-хробака також можна використовувати в пошуково-рятувальних роботах. Науковці наводять як приклад нещодавні землетруси в Туреччині. Крихітний гнучкий робот із прикріпленою камерою міг стати в нагоді, щоб знайти постраждалих і не рухати ґрунт навколо.

Поки що робот-хробак потребує доопрацювання, адже певні особливості біології дощових хробаків складно відтворити, як-от слиз, який вони виділяють, щоб змащувати свій шлях через ґрунт.