Елізабет Холмс програла спробу залишитися на волі. Уже скоро вона почне відбувати 11-річне увʼязнення

Засновниця стартапу Theranos Елізабет Холмс намагалася оскаржити вирок суду в Сан-Хосе (США), за яким вона отримала до 11 років і трьох місяців тюремного увʼязнення за обман інвесторів, але програла.

Як пише Sky News, 27 квітня Елізабет Холмс почне відбувати покарання за чотирма звинуваченнями в шахрайстві. Також вона має відшкодувати $121 мільйон за збитки, завдані інвесторам.

Елізабет Холмс і Theranos

У 2004 році Елізабет Холмс написала патент для мініатюрного «нарукавника»: він одночасно діагностував кров пацієнта і вводив йому потрібний препарат. Після цього Холмс зібрала перші венчурні $6 мільйонів, використовуючи родинні звʼязки та знайомства, і заснувала стартап. Коли зʼясувалося, що «нарукавник» неможливо реалізувати технологічно, Холмс зробила «розворот» (pivot) — звичайний хід для технологічного стартапа, змінивши концепцію продукту: тепер вона планувала випускати стаціонарний портативний аналізатор крові. Навіть у такому вигляді її продукт міг зробити революцію на ринку. Холмс щиро вірила у свою місію «змінити світ» — саме тому, коли й нова концепція зіткнулася з непереборними технологічними перешкодами, їй вдавалося ефективно брехати інвесторам, співробітникам і пресі.

За 10 років на особистій харизмі та готовності брехати в очі інвесторам вона побудувала «потьомкінську» компанію Theranos, яку оцінювали в $9 мільярдів. Викрив її обман репортер The Wall Street Journal Джон Керріру — зʼясувалося, що технологія, про яку заявляла Холмс, не працює, Theranos потай проводить аналізи крові на обладнанні інших компаній, а їхні результати спотворені. У 2018 році Theranos ліквідували, а в березні 2019 року на каналі НВО вийшов документальний фільм про Елізабет Холмс «Винахідник: жага крові у Кремнієвій долині».