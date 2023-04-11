В Android зʼявилася функція автоматичного архівування програм. Це дозволить оптимізувати памʼять телефона

Заархівовані програми позначатимуться хмаркою на іконці. Якщо ви захочете знову їх відкрити, то достатньо одного доторку.

У блозі розробників Android пояснюють , що архівація програм, які користувачі рідко відкривають, заощадить до 60% місця на телефоні.

Американська корпорація Google створила інструмент автоматичного архівування для телефонів на базі Android. Завдяки цьому памʼять оптимізуватиметься, але програма не видалятиметься.

Включити функцію архівації можна після того, як захочете завантажити нову програму, а на телефоні бракуватиме місця. Поки що невідомо, чи зможуть користувачі одразу ввімкнути архівацію в налаштуваннях.

Інструмент автоматичного архівування Android з’явився лише через кілька років після того, як його запустив Apple в iOS 11.