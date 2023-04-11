Суд Київщини звільнив від покарання переселенця Віктора Ручка за вирощування конопель, але захист оскаржить рішення

Суд Київської області звільнив від покарання мешканця Ірпеня Віктора Ручка, якого судили три роки за вирощування конопель на подвірʼї власного будинку.

У коментарі «Бабелю» адвокат Ручка Олександр Куликов розповів, що суд звільнив його підзахисного від покарання через закінчення строку давності, але це рішення їх не влаштовує.

На суді Віктор категорично не визнавав своєї провини та хоче домогтися виправдувального вироку. Він проти самого факту того, що вирощування визнали кримінальним злочином.

Віктор Ручко виріс у Донецьку, а у 2014 році переїхав до Ірпеня. Там він купив будинок і почав вирощувати кущі конопель. Ручко курив канабіс багато років, щоб полегшити біль через хронічну ниркову недостатність. Чоловік має інвалідність і стверджував, що вирощував медичний сорт і використовував його винятково для лікування. У 2019 році до нього прийшла поліція — у його дворі знайшли 15 кущів і 12 паростків конопель. Проти Ручка порушили кримінальну справу, за якою йому загрожував штраф до 8 500 гривень.

«Бабель» зустрічався з Ручком у 2020 році та детально писав про його справу.