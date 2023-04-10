У Дубаї на аукціоні продали найдорожчий у світі автомобільний номерний знак

В Обʼєднаних Арабських Еміратах продали найдороджчий у світі автомобільний номерний знак. За нього заплатили $15 мільйонів.

Про це пише Bloomberg.

Номерний знак, що складається з літери P та цифри 7, вважається одним із найрідкісніших. Хто саме став переможцем — невідомо. Імʼя невідомого підприємця не називають.

Отримані кошти підуть на благодійну програму дубайського шейха із надання гуманітарної допомоги під назвою «Один мільярдів обідів». Її мета — допомагати продовольством найбіднішим людям у світі.

Попередній рекорд вартості номерного знака встановили у 2008 році. Тоді місцевий бізнесмен Саїд Абдул Гаффар Хоурі за номерний знак із цифрою 1 запропонував 52,2 млн дирхамів ($14,2 млн).