У Гонконгу на акціоні продали рідкісну порцелянову китайську чашу за $25 мільйонів

У Гонконгу на аукціоні Sothebyʼs продали витончену порцелянову чашу за $25 мільйонів. Антикварна чаша походить з рідкісної групи кераміки, яку розписували в імператорських майстернях Пекіну в XVIII столітті.

Про це повідомляє CNN.

Чаша була виготовлена за часів імператора Іньчженя, який правив Китаєм з 1722 по 1735 рік. На чаші зображені дві ластівки, квітучий абрикос та верба, а також уривок із вірша, який, як вважається, замовив імператор Чжу Іцзюнь.

Експерт із кераміки Регіна Краль описала чашу як один із небагатьох предметів, які представляють «вершину живопису на фарфорі — майстерність, що ніколи не була перевершена».