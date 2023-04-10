На берег Балі втретє за місяць викинувся гігантський кит

На індонезійському острові Балі на берег викинувся уже третій з початку місяця кит. Це сталося трохи більше, ніж за тиждень після того, як подібним чином загинула інша тварина.

Про це пише Phys.

Тіло кашалота завдовжки 17 метрів знайшли на пляжі Є Ле в районі Джембрана, що на заході Балі, 8 квітня. Ще один 18-метровий самець кашалота викинувся на мілину в районі Клунгкунг на східному узбережжі Балі 5 квітня.

Перед цим, 1 квітня, кит Брайда вагою понад дві тонни та завдовжки щонайменше 11 метрів опинився на мілині на пляжі в Табанані. Коли тіло виявили місцеві мешканці, воно вже згнило.

Природооохоронці підозрюють, що кашалот, якого знайшли 8 квітня, помер від хвороби, як і той, якого викинуло на мілину на кілька днів раніше. На розтин трупа знадобиться щонайменше три тижні, але судмедексперти вже виявили кровотечу в легенях кита, а його кишка була наповнена рідиною.

Нині поліція огородила місце, щоб люди не могли вкрасти мʼясо або частини тіла тварини.