Україна до липня не експортуватиме зерно до Польщі. Країни працюють над спрощеними правилами транзиту

У Міністерстві сільського господарства Польщі заявили, що імпорт українського зерна призупинять щонайменше до липня. Таких домовленостей вдалося досягти після візиту президента України Володимира Зеленського.

Заступник міністра сільського господарства Януш Ковальський сказав TVP Info, що ЄС нічого не зробив, щоб допомогти польським фермерам, які збиткують через зернову кризу.

«Я вважаю, це моя думка, що Європейська Комісія, особливо Німеччина і Франція, яка природно проросійська, були зацікавлені [...] в закладенні міни під польсько-українські відносини», — додав Ковальський.

Натомість Польща змогла вирішити проблему завдяки переговорам з Україною. Український та польський міністри, зокрема, погодили спрощений порядок транзиту, щоб не було простою транспорту і черг на пунктах пропуску.

Окрім пшениці, до липня Україна не експортуватиме до Польщі кукурудзу, соняшник і рапс.