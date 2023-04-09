Дослідження: Деякі павуки бояться, що їх зʼїдять після сексу, тому уникають спарювання. Через це самки вирішили прикидатися мертвими

Самки павуків виду Aterigena aculeata прикидаються мертвими, щоб спокусити самців на спарювання, аби не боялися бути зʼїденими одразу після сексу.

У дослідженнні китайських вчених під керівництвом Цзіхе Лю йдеться, що самки цього виду дають знак потенційним партнерам за допомогою каталепсії, мовляв, з ними спарюватися безпечно.

Самки павуків виду A. aculeata у стані спокою та статевої каталепсії Current Zoology / zoad010

Самки можуть не рухатися годинами, доки самці залицяються до них і спарюються з ними. Щойно процес закінчується і самець іде, жіночі особини знову стають активними. Це знижує ризик статевого канібалізму, поширеного серед павуків (самка зʼїдає самця).