У США помер останній із прокурорів-учасників Нюрнберзького трибуналу проти нацистів

У США у віці 103 років помер американський юрист Бенджамін Ференц, який був останнім живим прокурором-учасником Нюрнберзького трибуналу проти нацистив.

Про це пише BBC.

Причину смерті не називають, лише вказують, що він помер у будинку для літніх людей у штаті Флорида.

Ференц народився в 1920 році у Трансільванії в єврейській родині, яка незабаром емігрувала до США. У 1943 році він отримав ступінь юриста в Гарвардському університеті, потім вступив до лав армії США та вирушив до Європи, де тривала Друга світова війна.

Серед іншого Ференц відвідував звільнені нацистські концтабори, де збирав свідчення звірств, скоєних нацистами. У 1947 році він виступав головним обвинувачем на одному з 12 Нюрнберзьких процесів — суді над учасниками айнзацгруп СС і СД, створених для знищення неугодних на окупованих територіях країн Європи та Радянського Союзу. Айнзацгрупи несуть відповідальність за вбивство понад 600 тисяч євреїв, десятків тисяч партизанів, ромів, політпрацівників та інших людей.

Після закінчення Нюрнберзьких процесів Ференц залишився в Німеччині та як юрист брав участь у переговорах про німецькі компенсації, зокрема про ті, які ФРН виплатила Ізраїлю та міжнародним єврейським організаціям.

Потім він повернувся до США, але продовжив роботу у сфері міжнародного права і стояв біля витоків створення Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Крім того, Ференц написав кілька книг про міжнародне право та антивоєнних робіт.