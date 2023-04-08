В Ірані встановлюють камери у громадських місцях, щоб виявляти жінок без хіджаба

У заяві поліції йдеться, що вони використовують так звані розумні камери та інші інструменти для ідентифікації та відправлення «документів і попереджувальних повідомлень порушникам закону про носіння хіджаба».

Такі жінки отримають повідомлення про наслідки непокриття волосся хіджабом. Поліція заявила, що це допоможе запобігти «опору закону про хіджаб».

Про це пише BBC .

Влада Ірану почала встановлювати камери у громадських місцях для ідентифікації жінок, які не носять хіджаб.

У заяві поліції хіджаб описується як «одна з цивілізаційних основ іранської нації» і міститься заклик до власників бізнесу дотримуватися правил за допомогою «ретельних перевірок»

За законом жінки повинні покривати волосся хіджабом. Жінкам, які порушили закон, загрожує штраф чи арешт.