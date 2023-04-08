Представниця президента у Криму: Україна, найімовірніше, повертатиме півострів військовим шляхом

Представниця президента у Криму Таміла Ташева заявила, що Україна, найімовірніше, поверне окупований півострів військовим шляхом.
В інтервʼю «Радіо Свобода» вона наголосила, що росія не хотіла говорити про політико-дипломатичне повернення Криму як до великої війни, так і після її початку.
Ташева вважає, що після спроб окупувати частину Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей стало зрозуміло, що військовий елемент деокупації півострова став ключовим.
«Ми не виключаємо політико-дипломатичний елемент для мінімізації втрат серед цивільного населення і військових та руйнування цивільної інфраструктури, але добре розуміємо, що, швидше за все, звільнення буде військовим шляхом», — сказала Ташева.
- Росія окупувала Крим після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Українська влада неодноразово заявляла, що налаштована на деокупацію всіх захоплених із 2014 року росією українських територій, зокрема Криму.
- Міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що Україна може повернути Крим без бою на тлі внутрішньої кризи в рф.